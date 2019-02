Brautsträuße, florale Deko und Accessoires: Das Portfolio von Blattgold ist groß. (Blattgold)

Ob klassisch, außergewöhnlich oder farbenfroh: Das Team von Blattgold in Lesum schafft Hochzeitsdekorationen für jeden Stil. Dabei setzen die Floristen auf Handwerkskunst und Kreativität. Hinzu kommen Angebote wie Leuchtbuchstaben oder eine mit süßen Leckereien bestückte Candybar, die schon auf vielen Feiern als Highlight fungierte.

Eine sehr individuelle Idee sind handgefertigte Perlenarmbänder, die in Zusammenarbeit mit Crystal Stones and Jewellery entstehen. Diese bestehen aus echten Süßwasserperlen und sind, beschriftet mit dem Namen des Gasts, ein schönes Give-away. Aber auch als Geschenk für die Brautjungfern, Blumenkinder, Brautmutter und Co. sind die Bändchen beliebt.

Auch zum Valentinstag haben sich Blattgold und Crystal Stones etwas besonderes ausgedacht: Bei einem Einkauf im Schmuckgeschäft im Wert von 100 Euro gibt es einen 15 Euro Gutschein, der im benachbarten Floristikfachgeschäft für Blumen eingelöst werden kann.

Blattgold Bremen, Hindenburgstraße 55, 28717 Bremen. Telefon: 04 21 / 69 08 07 30