Kinder verstehen den Zweiten Weltkrieg besser, als viele ihnen zutrauen, glaubt Florian Lukas. (SWR / LOOKSfilm / Andreas Wünschirs)

Wie erklärt man Dritt- und Viertklässlern, warum die Nationalsozialisten die Juden so sehr hassten, dass sie sie alle umbringen wollten? Diese Frage musste sich Schauspieler Florian Lukas in Vorbereitung auf seine Rollen in der „Der Krieg und ich“ stellen - einer achtteiligen KiKa-Serie, die Kindern ab Samstag, 31.8., 20.15 Uhr vom Zweiten Weltkrieg erzählt. „Man kann den Antisemitismus historisch erklären. Oder man versucht es auf der persönlichen Ebene“, beschreibt der Vater zweier Kinder im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau seinen Ansatz.

„Wenn es einem Kind nicht gut geht, ist es schwierig, die Schuld bei sich selbst und nicht jemand anderem zu suchen. Dann ist Mama an allem schuld oder andere Kinder“, weiß der 46-Jährige. „Das Prinzip des Sündenbocks, auch jenes der Ausgrenzung verstehen bereits jüngere Kinder sehr gut, weil sie eigene Erfahrungen damit haben. Es spendet eine Menge Kraft, sich gemeinsam gegen andere zu verbinden“, erklärt er.

Florian Lukas spielt in "Der Krieg und ich" (Samstag, 31.8., 20.15 Uhr, Kinderkanal) den Vater eines Hitlerjungen. (SWR / LOOKSfilm / Andreas Wünschirs)

Problematisch werde es allerdings, wenn man über dieses Stadium nicht herauskommt: „Tatsächlich dauert es lange, bis man lernt, auch bei sich selbst nach Schuld oder Gründen dafür zu suchen, warum etwas nicht so läuft wie gewünscht. Manche Menschen erreichen diese Entwicklungsstufe nie“.