Florian Silbereisen im Schottenhamel Festzelt auf dem Oktoberfest. Foto: Ursula Düren (Ursula Düren / dpa)

Schlagersänger und TV-Moderator Florian Silbereisen ist in Sachen Wiesn-Outfit auf Zeiten mit mehr Kilos auf den Hüften vorbereitet. Er habe ein paar Lederhosen, sagte der 38-Jährige am Samstag im Bayerischen Rundfunk zur Eröffnung des Oktoberfests in München.

„Aber das liegt eher daran, weil ich manchmal ein bisschen korpulenter bin, dann wieder schlanker bin.“ Die Lederhose, die er dieses Mal trug, habe er aber schon zwei Jahre hintereinander an. Er freue sich darauf, die erste Maß Bier mit Freunden zu trinken, sagte Silbereisen weiter. „Ich hab schon 'n Durst.“ Zum Auftakt der Wiesn wolle er es aber ein bisschen ruhiger angehen lassen. (dpa)