Einen neuen Trend aus den USA stellt Gabriela Löbe in einer Ausstellung auf dem Kulturgut Ehmken Hoff vor: Beim „Fluid Painting“ wird mit Acrylfarbe in flüssiger Form und diversen Zusatzstoffen experimentiert. Dabei gibt es inzwischen 16 verschiedene Techniken mit verschiedenen Hilfsmitteln, die vom Überraschungseffekt bis zum gezielten Gestalten führen. Mit viel Übung und Kreativität können hierbei die unterschiedlichsten Effekte erreicht werden. Ein Motiv entsteht oft durch ein Zufallsprinzip. Je nach Farbwahl und Technik drücken die Bilder Ruhe oder Aufregung, Mystik oder Exotik aus. „Die Arbeit mit Fluid Painting weckt die kindliche Freude am Farbspiel und macht regelrecht süchtig“, erzählt die Künstlerin, die diese Technik ganz für sich entdeckt hat. „Daher möchte ich einige interessante Ergebnisse ausstellen und zum Nachmachen anregen“, fügt sie hinzu und erläutert damit das Ziel ihrer Ausstellung, die im Ausstellungsraum des Kulturgutes an diesem sowie am nächsten und übernächsten Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen ist.