In ihrem Buch «Königin und Samurai» hinterfragen Veit und Andrea Lindau den Mythos der Liebe. Foto: Kailash/Randomhouse (dpa)

München (dpa/tmn) - Mit einer ernsthaft-humorvollen Forschungsreise in das Mysterium der Liebe gelingt Andrea und Veit Lindau in dieser Woche der Einstieg in die Top Ten der Ratgeberbücher.

„Königin und Samurai“ schafft es auf Anhieb auf Platz fünf. Als zweiter Neueinsteiger belegt „Sonderheft MIXX: Food with Love“ von Manuela und Joelle Herzfeld den vierten Rang.

Einen großen Sprung von der Sechs auf die Eins machen Anne Fleck und Su Vössing mit „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“. Sie verdrängen damit Petra Bracht mit „Intervallfasten“ von der Spitzenposition auf den zweiten Rang. „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl landet auf Platz drei.

Platz Titel Preis 1. (6.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Euro 29,95 2. (1.) Bracht, Petra: Intervallfasten, Gräfe und Unzer Euro 14,99 3. (2.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash/Sphinx Euro 14,99 4. (neu) Herzfeld, Manuela; Herzfeld, Joelle: Sonderheft MIXX: Food with Love, Heel Verlag Euro 9,80 5. (neu) Lindau, Veit; Lindau, Andrea: Königin und Samurai, Kailash Euro 15,00 6. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag Euro 16,99 7. (4.) Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer Euro 24,95 8. (5.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest Euro 14,90 9. (8.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley Euro 26,95 10. (7.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz Euro 14,95

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.