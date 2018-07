So standen im vergangenen Jahr der Neujahrsempfang, Osterfeuer, Herbstmarkt und der St. Martinsumzug im Mittelpunkt der Aktivitäten. Hierbei standen die Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der aktiven Feuerwehr im Vordergrund.

Neben dem Jahresbericht der 1. Vorsitzenden, standen auch der Kassenbericht des Schatzmeisters Manfred Arndt sowie der Bericht der Kassenprüfer auf der Tagesordnung. Arndt erläuterte die Einnahmen, die sich im wesentlichen aus den Beiträgen der Mitglieder zusammensetzen sowie der Ausgaben, die für die Kinder- und Jugendförderung, Finanzierung von Versammlungen, Veranstaltungen und für diverse Anschaffungen verwendet werden. Hierzu erklärte Ute Witkowski noch einmal die Basis, auf der der Förderverein das eingenommene Geld eins zu eins der Feuerwehr und ihren Abteilungen zugute kommen lässt. Sie bedankte sich noch einmal bei allen Mitgliedern und Förderern für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Der 2. Vorsitzende Helmut Frank, der dem Verein seit seiner Gründung vorsteht, hatte angekündigt, das er für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung steht. Ute Witkowski dankte ihm für die langjährige Mitarbeit im Förderverein. Als seine Nachfolgerin wurde Tina Lange in das Amt gewählt. Als Kassenwart wurde Manfred Arndt in seinem Amt bestätigt. Ernst Peymann, der das Amt des Pressewartes seit 2017 komissarisch führt, wurde ebenfalls durch die Versammlung in das Amt gewählt. Neuer Kassenprüfer wurde Christian Stritzl.