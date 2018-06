Das Spiel findet an diesem Sonntag um 15 Uhr in Twistringen statt. Die jeweils Drittplatzierten, der TSV Drentwede und der TSV Barrien, ermitteln den vermeintlichen Aufsteiger in die 1. KK Diepholz. Der Bus fährt um 13.15 Uhr ab Sportplatz Barrien. Rückfragen und Anmeldungen unter Telefon 01 73 / 826 60 07.