Geburtstag des Fördervereins Stadtgarten Vegesack im Mai 2020. In dieser Veröffentlichung sollen auch Menschen zu Wort kommen, die ihre Erlebnisse, Ereignisse, lustige oder besondere Begebenheiten schildern, die in Verbindung mit dem Stadtgarten stehen.

„Wir würden uns sehr über zahlreiche Zuschriften freuen, nichts macht ein Buch lebendiger als persönliche Geschichten von Menschen, die sich mit ihrem Beitrag darin verewigen“, sagt Heiko Dornstedt, Vorsitzender des Fördervereins, dazu.

Und was ist zu tun? Wer Lust hat, als Autor im Stadtgarten-Buch zu erscheinen, schreibt nicht mehr als eine halbe Manuskriptseite, eineinhalbzeilig, und schickt diese an eine der folgenden Adressen: buch@stadtgarten-vegesack.de oder alternativ per Post an den Förderverein Stadtgarten Vegesack e.V., Gerhard-Rohlfs-Straße 62 (Stadthaus), 28757 Bremen. Um Angabe des Namens, der Adresse, der Mail-Adresse und der Telefonnummer wird gebeten.