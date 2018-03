Neues aus der Nachbarschaft

Fokus Kundenservice

Daniela Schilling

Nationalen und internationalen Spezialitäten, Produkte von Bio bis vegan, Frisches zum Mitnehmen und ein großes Sortiment an Erzeugnissen aus der Re­gion: Dies alles und noch mehr bietet das Edeka-Center an der Heidlerchenstraße. Entspannt entdeckt werden kann das Sortiment in der angenehmen Atmosphäre des rund 3400 Quadratmeter großen Marktes.