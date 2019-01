Unter der Bezeichnung „Tanzen durch die Völker“ gibt es beim Tanzsportclub Brinkum eine Gruppe, in der folkloristische Tänze getanzt werden. Immer dienstags ab 19.30 Uhr wird in der Aula der Schule an der Feldstraße in Brinkum ein Programm mit Volkstänzen aus der ganzen Welt angeboten. Diese Gruppe ist auch für Alleinstehende geeignet. Trainer Udo Horn betreut diese Gruppe mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Die Gruppe würde sich freuen, wenn sie einige Damen und Herren begeistern könnten, hier mitzumachen. Wer sich dafür interessiert, erhält Informationen unter der Telefonnummer 04 21 / 89 17 23 oder kommt einfach einmal dienstags vorbei.