Das Haus am Buntentorsteinweg 95 war ursprünglich im Besitz der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und diente als ihre Zentrale, bis es einen Monat nach der Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) im Februar 1933 von der Polizei beschlagnahmt und an die SA (Sturmabteilung, die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP) übergeben wurde. Die nutzte es fortan, um ausgerechnet KPD-Mitglieder zu foltern. 1938 versammelten sich Teile der SA zu Beginn der Reichspogromnacht dort. Die beiden SA-Leute Ernst und Wilhelm Behring gingen danach in die Thedinghauser Straße 46, wo sie den jüdischen Kaufmann Heinrich Rosenblum ermordeten.

Im Mai 2016 hat die Initiative ein paar Meter vom Haus im Buntentorsteinweg entfernt auf einer kleinen Grünfläche eine Gedenktafel errichten lassen. Unmittelbar dahinter befindet sich ein Kindergarten, der sich um die Tafel kümmert. Wer Fragen zu der Tafel habe, könne jederzeit im Kindergarten nachfragen, sagt der Leiter.

