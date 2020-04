Eine Frau packt an! "Foodtruckerin" Felicitas Then kocht und verteilt in Berlin "Suppe gegen Sorgen" für Bedürftige. (felicitasthen.de)

Sie will den Alltag der Bedürftigen in Berlin ein wenig aufhellen. Sie will helfen, „weil es mich glücklich macht“. Und sie packt an: Felicitas Then (33) verteilte mit ihrem „Foodtruck“ in den letzten Wochen weit über 1.000 Mahlzeiten an bedürftige Menschen in Berlin, vor allem an Obdachlose. Neulich in Neukölln waren es 100 Liter Bohneneintopf für 200 Menschen. Ihr Aktionsmotto „Suppe gegen Sorgen“ funktioniert im Wortsinn. „Ich habe tolle Resonanz bekommen“, sagt Then im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Und überhaupt: „Mir ist es egal, wer mir sagt, dass ihm mein Essen schmeckt.“

Aus der eigenen Not eine Tugend für andere machen. Felicitas Thens eigene Projekte - TV-Events, Reisereportagen, die „Foodtruckerin“-Show - liegen coronabedingt auf Eis. „Aber ich will nicht daheim vor dem Rechner vereinsamen.“ Als sie in Neukölln, wo sie lebt, einen jämmerlich bestückten Gabenzaun sah, kam ihr die Idee zu „Suppe gegen Sorgen“. Und sie krempelte die Ärmel hoch, überwand bürokratische Hürden - und los ging's!

Felicitas Then hat mit ihrer gemeinnützigen Aktion so viel positive Resonanz und Freude gefunden, dass „Suppe gegen Sorgen“ auch nach Corona weiter existieren soll. Mindestens einmal im Momat und auch bei besonderen Anlässen. Für Weihnachtsfeiern in Obdachlosenheimen in Berlin hat Then schon zugesagt. Egal, wie lange die Coronakrise auch dauert: „Ich will“, so Then, „dass dieses Engagement ein Teil meiner Arbeit bleibt.“