Der neue Ford Focus in der Aus­führung als Limousine überzeugt nicht nur durch seine elegante ­Optik. Darüber hinaus hat er

zahlreiche Fahrassistenzsysteme mit an Bord. Im September ist der Verkaufsstart, aber im Ford-Autohaus Wührdemann steht schon jetzt eine Focus-Limousine zur Probefahrt bereit.

„Für den neu entwickelten Ford Focus steht das umfangreichste Angebot an Assistenz-Systemen zur Verfügung, das Ford bisher in einer europäischen Baureihe angeboten hat“, sagt Dörthe Sievers, die das Ganderkeseer Autohaus an der Gewerbestraße gemeinsam mit ­ihrer Familie leitet. „Die Techno­logien dienen in erster Linie dazu, Unfälle vermeiden zu helfen oder die Unfallschwere zumindest zu verringern. Darüber hinaus geht es bei diesen Systemen aber auch um Aspekte wie Fahren und Parken“, schildert die Fachfrau.

Die unabhängige Euro NCAP-­Organisation hat den neuen Ford Focus denn auch mit der maximal möglichen Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet. Euro NCAP vergab für die Sicherheitssysteme ein sehr gutes 75-Prozent-Rating. Für den Insassenschutz von ­Erwachsenen (85 Prozent) und Kindern (87 Prozent) sowie für den Fußgängerschutz (72 Prozent)­

verlieh die Organisation ebenfalls positive Bewertungen.

Zu den hilfreichen Automatisierungen des Fahrzeugs gehört zum Beispiel das Pre-Collision-Assistenzsystem, das serienmäßiger ­Bestandteil des Focus ist. Es erkennt potenzielle Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern und hilft, diese zu vermeiden oder abzuschwächen. Der Post-Collision-Assistent tritt bei einer schweren Kollision in ­Aktion, die zum Beispiel auch den Airbag auslösen würde und bei der der Fahrer handlungsunfähig sein könnte. Es löst dann den Brems­vorgang aus und reduziert nach ­einem Unfall so automatisch die Gefahr oder die Schwere eines zweiten Aufpralls. Der Ausweich- Assistent dient darüber hinaus als aktive Lenkunterstützung in einem Gefahrenfall.

„Praktisch bei dem mittlerweile dichten Verkehr um Ballungs­zentren wie Bremen und Hamburg ist der neue Intelligent Drive Assist“, gibt Dörthe Sievers einen Tipp. Das System vereint die adaptive Geschwindigkeitregelanlage mit einem Stau-Assistenten samt „Stop & Go“-Funktion und dem so ­genannten Fahrspur-Piloten. Das ermöglicht bei den Ford-Focus-­Modellen mit Automatikgetriebe ein Mitrollen im stockenden Verkehr. „Zusätzlich ist das System mit dem Verkehrsschild-Erkennungssystem verknüpft und passt die ­Geschwindigkeit auf wechselnden Straßenabschnitten automatisch an“, so Sievers.

Die adaptiven LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-­Assistenten und kamerabasiertem Kurvenlicht reagieren ebenfalls auf Verkehrsschilder und passen den Scheinwerferkegel entsprechend an. Komfort ist darüber hinaus bei Parkvorgängen gegeben. Denn der Aktive Park-Assistent „Plus“ mit Ein- und Ausparkfunktion und teil-automatisierter Fahrzeug­führung steuert bei den Ford ­Focus-Modellen mit Acht-Gang-Auto­matikgetriebe das gesamte Rangieren. Auf Wunsch macht der neue Ford Focus den Fahrer auf Ge­fahren aufmerksam, die um die Ecke lauern. Oberhalb des Kfz- Heck-Kennzeichens befindet sich eine Weitwinkel-Kamera.

Der neue Ford Focus läuft im Werk Saarlouis (Saarland) erneut als fünftürige Fließheck-Limou- sine, in der Kombi-Version Turnier sowie – für ausgewählte Märkte außerhalb Deutschlands – auch als viertürige Stufenheck-Limousine vom Band. Ford hat in die Produktionsanlagen 600 Millionen Euro investiert. In Deutschland kommt der neue Ford Focus in sechs unterschiedlichen Ausstattungslinien auf den Markt: Trend, Cool & Connect, Titanium, ST-Line, Vignale und der etwas später in der Produktion einsetzende Active (eine Crossover-Variante). Die Baureihe bietet zudem mit ­eine 8-Gang-Automatik.

Neben Ford-Neuwagen werden beim Autohaus Wührdemann, das private ebenso wie Gewerbe­kunden betreut, auch junge Gebrauchte aller Marken angeboten. Fahrzeugfinanzierungen und Leasingoptionen offeriert der Fami­lienbetrieb in Kooperation mit der Ford- und BDK-Bank. Ein Ver­sicherungsdienst des Herstellers sowie ein Mietwagen-, Hol- und Bringservice gehören ebenfalls dazu. Für die besonderen Garantiekonditionen und die Ablieferqualität im Gebrauchtwagen­handel wurde das Autohaus in

den vergangenen Jahren durch die Ford-Werke mehrfach mit Auszeichnungen bedacht.

An das Autohaus Wührdemann ist eine Meisterwerkstatt für Fahrzeuge aller Marken angegliedert. Dessen Team bietet seit Kurzem ­einen neuen Service an: den ­Video-Check des abgegebenen Wagens. „Einer unserer Techniker dokumentiert dabei per Kamera den Service- und Reparaturbedarf des Fahrzeugs und erläutert die Bilder“, schildert Jörg Wührdemann aus dem Familienbetrieb, der die Werkstatt leitet. Der Kunde erhält per SMS oder E-Mail einen Link zu den Filmaufnahmen und kann diese bequem von zu Hause aus ­anschauen. „Wir stellen gleich ­einen Kostenvoranschlag zu den Bildern dazu. Die Kunden können dann per Klick den Auftrag zur ­Reparatur auslösen“, sagt der KFZ-Technikermeister.

Die Service-Werkstatt des ­Autohauses Wührdemann bietet Inspektionen, Reparaturen, Diagnosen und Wartungen nach Hersteller-Vorgaben bei Fahrzeugen aller Marken. Dazu kommen ­Karosserie- und Unfallschäden­beseitigung samt Abrechnung bei der Versicherung, Hilfe bei Glasschäden sowie die Abnahme von Haupt- und Abgasuntersuchungen. Zudem können Ersatzteile und Zubehör gekauft sowie Reifen über die Sommer- und Wintersaison eingelagert ­werden.