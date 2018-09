HolzwerkstattWPZ W-E

Zwei Gründe zum Feiern hat das Forstamt Ahlhorn in diesem Jahr. Vor 50 Jahren startete die erste Schulklasse ihren zweiwöchigen Waldeinsatz um die Teichwirtschaft. Die Waldeinsätze über ein- bis zwei Wochen sind bis heute der Renner im jetzigen Waldpädagogikzentrum Weser-Ems. Für Forstamt und Waldpädagogikzentrum der Anlass, für den 23. September von 11 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür auf das Gelände der Teichwirtschaft einzuladen.

Am gleichen Tag wird auch das vor dem Verfall gerettete alte Hälterhaus mit einer Erlebnisausstellung eröffnet. „Mit der Sanierung und Präsentation der Ausstellung setzen wir sozusagen den markanten Schlussstein in der umfänglichen Sanierung der historischen Gebäude auf dem Gelände der Teichwirtschaft Ahlhorn seit 2005“, so Hans-Martin Diekmann, der als Verwaltungsdezernent die Baumaßnahme und die Suche nach Förderern für die Ausstellung „Altes Hälterhaus“ vorangetrieben hat.

Um 12 Uhr wird Landwirtschaftsstaatssekretär Beckedorf mit den örtlichen Landräten die Eröffnung vornehmen. Die Ausstellung im Hälterhaus wird ab etwa 13 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein.