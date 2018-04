Mehr als 90 meterspurige, größtenteils betriebsfähige Kleinbahn-Fahrzeuge gehören mittlerweile zur Sammlung des Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV) in Bruchhausen-Vilsen. Die „Erste Museums-Eisenbahn Deutschlands" feierte 2016 ihr 50-jähriges Bestehen. Das älteste deutsche Eisenbahn-Freilicht-Museum war jetzt Ziel des von der Mittelweser-Touristik GmbH initiierten Arbeitskreises zur Fortbildung der Gästeführerinnen und Gästeführer der Mittelweser-Region.

Die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder des DEV führen ihren Gästen den authentischen Betrieb einer Kleinbahn vor, wie er vor der Jahrhundertwende 1900 bis etwa 1950 in vielen Regionen Deutschlands zum Alltag gehörte. Jeden Sonnabend und Sonntag von Mai bis Oktober geht es von Bruchhausen-Vilsen über Heiligenberg nach Asendorf und zurück. „Die Mitglieder des Arbeitskreises zeigten sich von der Museums-Eisenbahn begeistert“, sagte Sven Joskowiak von der Mittelweser-Touristik GmbH, „regelmäßig bieten wir Exkursionen und Fortbildungsveranstaltungen in der Mittelweser-Region an, um den Gästeführerinnen und Gästeführern Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten“, so Joskowiak abschließend.