Sie gehört zu den fünf Hauptbeanspruchungsformen und ist im Sport unentbehrlich.

Die Übungsleiter-C-Fortbildung "Koordination und Konzentration“ gibt interessierten Teilnehmern viele praktische Übungen an die Hand, die für die unterschiedlichsten Altersgruppen angewendet werden können. Die Fortbildung findet am Sonnabend, 3. November, von 14 bis 18 Uhr in der Vereinsturnhalle Fischerhude statt und beinhaltet fünf Lerneinheiten. Referentin Susanne Kuppler wird die wichtigsten Fachbegriffe detailliert aufzeigen und vermitteln sowie deren praktische Anwendung.

Die Ausschreibungs- und Anmeldeunterlagen sind bei den rund 600 Mitgliedsvereinen der Sportregion Osterholz-Rotenburg-Verden erhältlich oder auf www.ksb-osterholz.de, www.ksb-rotenburg.de oder www.ksb-verden.de.