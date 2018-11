Auf ein ereignisreiches Jahr 2018 können die Kirchlintelner Freunde von Letovice zurückblicken. Während einer Fotoschau im Müllerhaus wurden die Höhepunkte der Besuche der Kirchlintler in der tschechischen Partnergemeinde Letovice hervorgehoben. Hermann Meyer hatte zu diesem Anlass sein Fotoarchiv durchkämmt und gut 70 Fotos und Videosequenzen herausgesucht. Besonders die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum zwischen beiden Kommunen hinterließen einen bleibenden Eindruck bei den Anwesenden. „Wir gehen davon aus, dass, bedingt durch den demokratischen Wechsel nach der Kommunalwahl bei den Bürgermeistern und der Kommunalpolitik in Letovice, unsere freundschaftlichen Beziehungen erhalten bleiben“, sagte Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Er ließ seit seinem Amtsantritt 2006 kein Jahr aus, um zumindest einen Besuch in der Mikroregion Letovicko zu absolvieren. Ein nächster Urlaub bei den tschechischen Freunden im August 2019 ist bereits in Planung. Auch Ingrid Berger und Reinnhard Ries, die sich in der Vergangenheit für den Schüleraustausch starkmachten, freuen sich auf weitere Besuche.