April, wird diese Ausstellung um 16 Uhr im Rahmen einer Vernissage im Artforum der Begegnungsstätte Schwanewede eröffnet.

Die Ausstellung zeigt die ungeheure Zahl der Tiere und Pflanzen; 80 Prozent der Tierarten und 90 Prozent der Vegetation existieren nur hier. Es ist Ingrid Dietrich gelungen, eine Reihe interessanter Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu fotografieren.

Ein Schwerpunkt dieser Ausstellung liegt jedoch bei den Menschen vor Ort. Die Lebensbedingungen der Straßenkinder, die Dietrich auch in ihren Fotos festhält, haben ihr soziales Gewissen gerührt. Deshalb hofft sie darauf, dass ihre Ausstellung auch die Spendenbereitschaft der Menschen vor Ort anregt und sie den Verein „zaza faly“, der sich in vielfältigen Projekten der Straßenkinder annimmt, finanziell unterstützen kann. Mehrere Tausend sollen es sein, die in den Straßen der Stadt um ihr Überleben kämpfen – unzählige Kinder, deren Gesichter niemand kennt.

Madagaskar gilt als eines der ärmsten Länder der Welt, birgt jedoch neben der unvergleichlichen Flora und Fauna einen weiteren Schatz: Die Menschen, die sehr arm, aber gegenüber Reisenden sehr herzlich und freundlich sind. „Ich hoffe, es gelingt mir, mit ausgewählten Fotos meine Eindrücke und Empfindungen wiederzugeben und den Betrachter für diese malerische Insel zu begeistern“, so Dietrich.

Bereits drei Tage vor der Vernissage, am Dienstag, 17. April, kommen die jüngeren Besucher des Jugendzentrums in der Begegnungsstätte in den Genuss ihrer eigenen Disko: Von 16 bis 17.30 Uhr wird in der Disco im Untergeschoss der Begegnungsstätte das Tanzbein geschwungen. Diverse Spiele runden das Angebot ab. Der Eintritt ist kostenlos, Getränke kosten jeweils einen Euro.

Am darauffolgenden Dienstag, 24. April, steigt in der Begegnungsstätte ab 17 Uhr ein Dart-Turnier für Jugendliche ab zwölf Jahren. Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Ansprechpartner für die beiden letztgenannten Veranstaltungen sind Marion Deike und Tobias Heß wochentags ab 15 Uhr. Näheres zu den Veranstaltungen erfährt man unter der Telefonnummer 0 42 09 / 20 30 oder im Internet auf www.bgschwanewede.de.