Im September bietet das Fotostudio wieder die beliebten Outdoor-Shootings zum Aktionspreis an. „Wir treffen uns mit unserem Kunden im Ellernbruch, auf Feldern, am Wasser oder an einem außergewöhnlichen Ort und halten die schönsten Momente fest“, beschreibt Jasmin Lindenthal die Idee. „Ob Familien, Paare, Kinder, Tiere oder Großeltern mit ihren Kindern – wir freuen uns auf all die unterschiedlichsten Motive“. Gleichzeitig bietet sie ihren Kunden die Möglichkeit für ein „Mini Making of Video“ zur Outdoor-

Serie.

Besonders gefragt sind nach wie vor die Newbornserien. Dabei handelt es sich um eine Fotoserie, die während der ersten zehn Lebenstage des Babys direkt im Studio oder bei den Eltern zu Hause entsteht. „Gerne reservieren wir einen Termin bereits während der Schwangerschaft und besprechen die Bildwünsche. Passende Accessoires wie Mützen, Tücher, Wannen und Decken haben wir immer dabei“, sagt Jasmin Lindenthal.

Auch Businessaufnahmen für Firmenkunden gehören zum Angebot. „Dazu fotografieren wir in Abstimmung mit der zuständigen Werbeagentur die Teams und deren Story in den jeweiligen Firmen und schaffen so einen neuen und frischen Businesseindruck“, erklärt die Fotografin.

Als besonderen Geschenktipp empfiehlt sie außerdem hochwertige Drucke auf Leinwand oder

altem Holz. Für kleine Bildmotive zum Hinstellen oder Aufhängen hat Querformat eine abwechslungsreiche Auswahl an Bilderrahmen im Sortiment