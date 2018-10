Eine Debatte im neuen Landtagsgebäude in Hannover zu erleben war das Ziel einer interessierten Gruppe der SPD-AG "60plus“. Nach einer Einführung mit einem Rundgang gab es innerhalb der Landtagssitzung eine Fragestunde zum Sozialen Wohnungsbau und zum Thema der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz, bei denen es interessante Wortwechsel entwickelten und Innenminister Boris Pistorius die Ermittlungsergebnisse in Niedersachsen präsentierte. Auch bei dem Thema Sicherstellung von qualifiziertem ärztlichem Fachpersonal im öffentlichen Gesundheitsdienst gab es interessante Ausführungen. Im Anschluss an die Debatten im Plenarsaal wurde mit der hiesigen Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth im Fraktionssaal diskutiert und dabei das Thema sozialer Wohnungsbau vertieft. Auf der Rückfahrt machten die politisch Interessierten dann Station in Nienburg, um in dem von der Lebenshilfe geführten Restaurant "Lespresso“ mittagzuessen. Anschließend erfolgte die Rückfahrt.