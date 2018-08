Europa

Frankfurt trifft in Europa League auf Lazio, Marseille und Limassol

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt spielt in der Gruppenphase der Europa League gegen Lazio Rom, Vorjahresfinalist Olympique Marseille und Apollon Limassol. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.