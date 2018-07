Jubel in Paris: Frankreich schlägt Belgien mit 1:0 und zieht in Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein. (Leo Novel/dpa)

20 Jahre nach dem letzten Titelgewinn stehen Frankreichs Fußballer erneut im Finale der Weltmeisterschaft. Der Vize-Europameister von Trainer Didier Deschamps zerstörte am Dienstagabend in St. Petersburg den WM-Traum des kleinen Nachbarn und bezwang Belgien mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer im Halbfinale vor 64 286 Zuschauern erzielte Abwehrspieler Samuel Umtiti vom FC Barcelona in der 51. Minute. Für die Franzosen wird es am Sonntag in Moskau die dritte Endspielteilnahme nach 1998 und 2006.

Somit greifen in Stuttgarts Shootingstar Benjamin Pavard und dem diesmal spät eingewechselten Münchner Corentin Tolisso auch zwei Bundesliga-Spieler nach dem WM-Pokal. Die Serie des FC Bayern hat somit Bestand. Seit 1982 war in jedem WM-Endspiel mindestens ein Akteur vertreten. Deschamps könnte nach Brasiliens Mario Zagallo und Franz Beckenbauer als dritter Fußballer überhaupt einem WM-Titel als Spieler den Triumph als Trainer folgen lassen.

Kroatien oder England?

Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky) Kroatien und England im Moskauer Luschniki-Stadion aufeinander. Die Engländer von Trainer Gareth Southgate können mit einem Sieg erstmals seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1966 wieder ein WM-Finale erreichen. Für die Kroaten um Mittelfeldstar Luka Modric geht es um die erste Endspielteilnahme.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland forderte nach den umstrittenen Äußerungen über Mesut Özil derweil den Rücktritt von DFB-Teammanager Oliver Bierhoff und Verbandschef Reinhard Grindel. "Rohes Spiel wird im Sport mit einer Roten Karte bestraft", wird Aiman Mazyek vom amerikanischen Sender ESPN zitiert. "Bierhoff und Grindel müssen zurücktreten, wenn sie in ihrer langen Karriere nichts anderes gelernt haben als: 'Du verlierst als Özil' anstelle von 'Du verlierst als Mannschaft."

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hatte Bierhoff in der vergangenen Woche angedeutet, dass man vor dem Turnier in Russland die Nominierung Özils hätte überdenken müssen. Anschließend hatte er betont, er sei mit dieser Aussage missverstanden worden. (dpa)