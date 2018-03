Safran soll demnach Triebwerke an Spice Jet liefern und sie instandhalten. Die Abkommen und Absichtserklärungen wurden am Sonnabend während eines dreitägigen Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Indien unterzeichnet. Sie betreffen die unterschiedlichsten Geschäftsfelder: vom Handel mit Pflaumen über Elektromobilität bis hin zu einer schwimmenden Solarstrom-Anlage.