Großbritannien

Frankreich weist im Fall Skripal vier russische Diplomaten aus

Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien weist Frankreich vier russische Diplomaten aus. Sie müssten das Land innerhalb von einer Woche verlassen, teilte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Montag in Paris mit.