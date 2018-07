Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Französische Unterstützung für Stuhr

Mit Marion Simon arbeitet wieder eine französische Studentin in einem Auslandspraktikum in einem Stuhrer Unternehmen. Marion Simon studiert in Straßburg Klima und Energietechnik und hatte Kontakt zu einer Studienkollegin, die 2015 ihr Praktikum in Stuhr im selben Unternehmen absolvierte.