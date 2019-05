Juni, findet in der Bötjersche Scheune ein Kurzfilmabend mit anschließender Diskussion statt. Französische Abiturienten aus Montpellier zeigen ihren 2018 preisgekrönten Film „La plume au fusil“ zum Thema Frieden im Krieg. Der Film greift den Friedensapell Heinrich Vogelers an den Kaiser Wilhelm II. vom Januar 1918 auf und stellt ihn in einen Zusammenhang mit dem Denken junger Europäer von heute. Beginn der Vorstellung ist 18 Uhr.