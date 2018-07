Auch die Zweitplatzierte Bärbel Senkler setzte sich gegen die männliche Konkurrenz durch. Nur Gerhard Rabbe konnte als Dritter die Ehre des „starken Geschlechts“ retten.

Mit 21 Startern traten die Mitglieder des DFFK Syke bei herrlichem Wetter auf dem Terrain de Boules in Syke an, um ihren Vereinsmeister zu ermitteln. In drei Spielrunden, unterbrochen von einer Kaffeepause mit leckerem Kuchen, wurden die sechs Finalteilnehmer ermittelt. In einem Triplette wurden dann die drei Erstplatzierten ausgespielt. Der Sieger-Pokal, die Urkunden sowie drei schöne Topfpflanzen, wurden von DFFK-Abteilungsleiter Werner Pfeffer überreicht.