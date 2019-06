Im April 2018 wurde Bill Cosby (Mitte) wegen sexueller Nötigung zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt. Laut seiner Anwältin will der 81-Jährige nun erneut vor Gericht ziehen und Berufung gegen das Urteil einlegen. Der Grund: Die Aussagen weiblicher Belastungszeugen seien "auffallend unterschiedlich". (Corey Perrine / Pool / Getty Images)

Neben Harvey Weinstein ist er einer der prominentesten Täter, die im Zuge der „MeToo“-Debatte überführt wurden: der Schauspieler und Komiker Bill Cosby. Nachdem der 81-Jährige Ende April 2018 in einem Prozess der sexuellen Nötigung einer Frau bezichtigt und für schuldig befunden wurde, sitzt Cosby im Gefängnis. Mit der Zeit hinter Gittern soll es aber bald vorbei sein - zumindest wenn es nach dem US-Amerikaner und seinen Anwälten geht.

Wie seine Rechtsvertreterin Sarah Kelly-Kilgore bekanntgab, legt Cosby Berufung gegen das Urteil des Gerichts aus Pennsylvania ein und hofft auf einen „fairen Prozess“. Die Begründung für die Berufung fußt auf Aussagen weiblicher Belastungszeugen, die nach Dafürhalten der Anwälte „auffallend unterschiedlich“ ausfielen.

Dem einstigen Star der "Bill Cosby Show" wird sexuelle Nötigung in insgesamt 60 Fällen zur Last gelegt. Vor Gericht kam jedoch nur der Fall der Universitätsangestellten Andrea Constand. Gemäß des Urteils habe Bill Cosby die Kanadierin 2004 in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten gefügig gemacht und im Anschluss sexuell genötigt. (George De Sota/Newsmakers)

„Frauen lügen auch mal“

Im Prozess war Bill Cosby im Fall der Universitätsangestellten Andrea Constand schuldig gesprochen worden. Demnach habe er die Kanadierin 2004 in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten gefügig gemacht und im Anschluss sexuell genötigt. Als Strafmaß wurde eine Haftstrafe von mindestens drei und höchsten zehn Jahren festgelegt. Zwar ist bisher nur dieser Fall vor Gericht verhandelt worden. Insgesamt stehen aber 60 weitere Fälle im Raum, in denen Frauen Cosby sexuelle Übergriffe zur Last legen. Viele dieser Fälle sind allerdings verjährt.

Schon zu Beginn des Jahres äußerte sich ein anderer von Cosbys Sprecher Andrew Wyatt in einem TV-Interview. Damals berichtete er über seinen Klienten: „Er bereut nicht, weil er nichts falsch gemacht hat. Nur weil jemand angeklagt wird, heißt es nicht, das derjenig auch wirklich etwas getan hat.“ Weiter sagte Wyatt: „Frauen lügen auch mal.“