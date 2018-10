-Laurentius-Kirchengemeinde, für Sonnabend, 27. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr einladen. In Anlehnung an Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ soll das Thema “Carpe diem” sensibel dafür machen, das Besondere im Alltag zu entdecken. Diakonin Birgit Strübing hat als Referentin in der Frauenarbeit für das Evangelisch-lutherische Missionswerk gearbeitet. Jetzt bietet sie Frauenseminare im Evangelischen Bildungszentrum Hermannsburg an und lebt und arbeitet als Lebensberaterin, Referentin und Pastorenfrau in Oyten. Die Kosten für das Frühstück betragen acht Euro. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich bei Anja Stahnke unter 0 42 02 /6 10 61 ab 16 Uhr.