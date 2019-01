Der Neujahrsempfang der SPD Berne am vergangenen Sonntag war mit mehr als 100 Gästen sehr gut besucht. Dabei wurde aber nicht nur geredet und gegessen: Fred Schwarting aus Berne wurde im Rahmen des Empfangs von der Vorsitzenden der SPD Wesermarsch, Karin Logemann, für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten geehrt. „So viel Treue und Loyalität zur Sozialdemokratie und so viel Durchhaltevermögen auch in schwierigen Zeiten – das ist eine Leistung, die ich gar nicht kleinreden kann oder will. Ich sage einfach nur Danke“, so Logemann.