Nach einer gemeinsamen Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden und Mitorganisator Jörn Becker begaben sich die kleinen Turner an Spielstationen rund um das Thema Piraten. Bevor man in See stechen konnte, musste Proviant geladen und der Anker gelichtet werden. Unterwegs wurden feindliche Schiffe mit Wasserkanonen beschossen, Kanonenkugeln im Team transportiert und das Entern über die Slackline geübt. Gefährliche Haie mussten mit Fischen gefüttert werden und auf einer unbekannten Insel musste man Krokodilen und einer Schlange ausweichen. An Bord galt es, in den Wanten Fahnen zu richten und das Schiff von einer Rattenplage zu befreien.

Drei Stunden später tanzten 70 Kinder, ihre Betreuer und Eltern sowie 25 freiwillige Helfer vom TSV Ottersberg zum Lied vom kleinen Piraten. Die glücklichen Gesichter ließen es erahnen: Die Kinder würden sich freuen, wenn sich auch im nächsten Jahr wieder ein Ausrichter für das Kreiskindertreffen des Turnkreises Verden findet.

Jörn, Angela, Karin und Rudi bedankten sich am Ende der Veranstaltung jedenfalls ganz herzlich bei den Helfern: „Es hat Spaß gemacht mit euch und ihr habt zum Gelingen des Festes beigetragen. Dankeschön!“