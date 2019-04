Für alle, die einen gut erhaltenen Satz Sommerreifen suchen, lohnt sich ein regelmäßiger Blick in den Extra-Markt. (Kristina Bumb)

Im Grunde gilt: Sobald Nachtfröste und Scheibenkratzen endgültig Vergangenheit sind, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Wer für die warme Jahreszeit neue Pneus benötigt, sollte die Gelegenheit nutzen und nach Ersatz Ausschau halten.

Ob Sommer-, Winter– oder Ganzjahresreifen: Neuanschaffungen schlagen meist mit erheblichen Kosten zu Buche. Aus diesem Grund denken viele Käufer darüber nach, einen gebrauchten Reifensatz zu erwerben. Die Rubrik Fahrzeugzubehör des Extra-Markt hält regelmäßig Angebote parat.

Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick auf den Allgemeinzustand. Vor Ort beim Verkäufer sollte als erstes eine Sichtprüfung erfolgen. Gibt es etwa Kerben, Schnitte, Verfärbungen an Lauffläche und Flanken oder Roststellen und Beschädigungen an der Felge? Solche Mängel können Anzeichen für ein beschädigtes Innenleben der Reifen sein, die durch Schlaglöcher oder das Überfahren von Bordsteinen entstehen.

Eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale von Gebrauchtreifen ist zudem das Alter. Der Automobil-Club Verkehr rät, generell keine zu alten Reifen zu kaufen. Empfohlen wird, Pneus idealerweise nach sechs, spätestens acht Jahren Benutzung zu wechseln. Denn, mit der Zeit verhärtet sich das Material und die Reifen haben weniger Grip. Aufschluss über das Alter gibt die sogenannte DOT-Nummer auf der Reifenflanke. DOT steht für Department of Transportation, einfacher gesagt: das Herstellungsdatum. Die ersten beiden

Ziffern der vierstelligen Nummer geben die Kalenderwoche an. Die dritte und vierte Ziffer bezeichnen das Produktionsjahr. Ein Autoreifen mit der Kennzeichnung 0615 zum Beispiel wurde in der sechsten Kalenderwoche des Jahres 2015 gefertigt.

Ebenfalls wichtig ist die Profiltiefe, die bei neuen Reifen rund acht Millimeter beträgt. Experten raten dazu, Sommerreifen nicht weiter als zwei Millimeter und Winterreifen nicht unter vier Millimeter abzufahren. Daher empfiehlt es sich, bei bereits gefahrenen Pneus die Profiltiefe nachzumessen. Da die Laufflächen teilweise stets unregelmäßig abgefahren werden, sollte die Messung an verschiedenen Stellen erfolgen. Es zählt der kleinste Wert.

Ein weiteres Augenmerk gilt der richtigen Lagerung. Am besten fragt man beim Verkäufer nach, wie er den Reifensatz aufbewahrt hat. Denn bei falscher Lagerung kann eine Unwucht entstehen, und das Auswuchten würde zusätzliche Kosten verursachen.

Generell gilt somit: Kaufinteressenten tun gut daran, Reifen aus zweiter Hand vor dem Erwerb persönlich in Augenschein zu nehmen. Eventuelle Schäden sind auf Fotos oftmals nicht gut zu erkennen. Und so preiswert ein Angebot auch scheinen mag, nur hochwertige und intakte Gebrauchtreifen sorgen für optimale Sicherheit im Straßenverkehr.