Unter dem Titel „Musikalische Impressionen – Sommerträume“ begleitet und geleitet die Künstlerin und Dozentin Mary Hagen an sechs Tagen die Teilnehmer auf dieser musikalischen Farben-Reise: Welche Farbe passt zu welcher Musik? Was drückt sie für eine Stimmung aus? Welche Emotionen berührt sie bei uns? Wie und mit welchem Pinsel, Spachtel oder mit der Hand kann ich das Tempo der Musik ausdrücken? Welche Farbe passt zu: leise, laut, langsam, schnell, hart, sanft und wie komponiere ich mit Farben? Dieses Angebot richtet sich an Anfänger und Maler, die gerne etwas Neues ausprobieren wollen. Im Vordergrund steht die Abenteuerlust und Neugier am Entdecken und Ausprobieren, Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Nur keine Angst vor Überraschungen! Der Kurs findet in der Kunstschule, Mittelweg 19 in Achim-Baden statt, jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr. Wer gerne mitmachen möchte oder weitere Informationen benötigt, meldet sich bitte bei Ina Rowohlt, Kunstverein Achim unter Telefon 0 42 02 / 988 47 84. Eine Online-Anmeldung ist auch unter der Adresse www.kunstverein-achim.de möglich.