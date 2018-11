Das Besondere: Es wird keine Choreografie erlernt, sondern ein Bewegungsrepertoire, welches immer wieder neu zusammengesetzt werden kann. So kann improvisiert, aber gemeinsam getanzt werden. „Der Tanz vereint pure Lebensfreude mit gemeinsamem Spaß; jeder kann mitmachen, egal, welche Figur man hat oder wie alt man ist“, sagt die Dozentin Katrin Brünjes.

Der Kurs startet am Freitag, 23. November, und findet 14-tägig sechsmal von 18 bis 19.15 Uhr in der Vereinshalle des TVF, Zum Schoofmoor 16 in Lilienthal statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich; bequeme Kleidung und Gymnastikschuhe sollten mitgebracht werden. Es darf einmal kostenlos geschnuppert werden. Weitere Informationen und Anmeldung über die Geschäftsstelle des TVF per E-Mail an geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de oder unter Telefin 04 29 8/31 85 5 (dienstags von 9 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr).