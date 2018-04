Die Übungen werden konzentriert und kontrolliert mit einer fließenden und bewussten Atmung im individuellen Bewegungsfluss ausgeführt. Es ist daher ein ganzheitliches Work-out, dem alle Teilnehmenden nach persönlichem Fitness-Stand folgen können. Zusätzlich werden auch Körperwahrnehmung, Balance und Koordination geschult und die Beweglichkeit verbessert. Entspannungs- und Dehnübungen runden das Programm ab.

Der MTV Langwedel bietet im Vereinszentrum Marienstraße zwei wöchentliche Übungsstunden an: montags von 16.45 bis 17.45 Uhr und ab Mai mittwochs zur selben Zeit. Wer interessiert ist, kann sich direkt bei der Trainerin Birgit Zinke unter Telefon 0 42 32 / 17 57 oder unter per E-Mail an birgit.zinke@t-online.de melden.