Auch das Sportangebot wandelte sich im Lauf der verschiedenen Jahrzehnte. Heute sind die Vereinsmitglieder in zehn Abteilungen aktiv.

So überrascht es nicht, wenn der erste Vorsitzende des Vereins, Malte Steinhardt, die Entwicklung des Vereins auch als ein Spiegelbild der Entwicklung Blumenthals sieht. In den verschiedenen Abteilungen nehmen Jung und Alt ein umfangreiches Sportangebot wahr, das unter anderem von Tischtennis, Badminton und Gewichtheben über Judo zu verschiedenen Gymnastikangeboten reicht. Aber auch musikalisch interessierte Personen sind bei den Freien Turnern genau richtig und können beim Spielmannszug des Vereins verschiedene Instrumente erlernen oder Kenntnisse vertiefen und anschließend auf öffentlichen Auftritten präsentieren.

Der Verein nimmt sowohl für den Stadtteil als auch für die Vereinsmitglieder, deren Angehörige und Freunde eine wichtige soziale Funktion ein. So nehmen die Freien Turner Blumenthal regelmäßig an regionalen und überregionalen Veranstaltungen teil. Als Beispiel sei an dieser Stelle nur der Spielmannszug erwähnt, der jedes Jahr beim Freimarktumzug sowie bei einer Vielzahl von Laternenumzügen auftritt.

Zugleich versuchen die Freien Turner Blumenthal durch die Integration von Flüchtlingen in den verschiedenen Sportgruppen oder der Teilnahmemöglichkeit für Personen mit geringen finanziellen Mitteln über den Bremen-Pass einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Die Mitgliedschaft bei den Freien Turnern Blumenthal bereichert aber auch das soziale Leben der Vereinsmitglieder und ihrer Angehörigen. Bei mehreren Vereinsfesten pro Jahr kommen die Vereinsmitglieder zusammen, um gemeinsam zu feiern.

Besonders beliebt ist neben der Kohlfahrt und dem Herbstbrunch auch das Sommerfest, das in diesem Jahr am Sonnabend, 11. August, ab 13 Uhr am und im Vereinsheim am Heidbleek 10 stattfindet und zahlreiche Überraschungen für Groß und Klein bereithält.

Natürlich bietet auch jede Abteilung ihren Mitgliedern neben dem Sportangebot noch weitere Geselligkeiten wie etwa die Weihnachtsfeier oder gemeinsame Ausflüge an. Bei so vielen gemeinsamen Aktivitäten überrascht es nicht, dass viele Vereinsmitglieder auf eine lange Mitgliedschaft bei den Freien Turnern Blumenthal zurückblicken können. Einige Mitglieder sind bereits seit mehr als 65 Jahren Mitglied der Freien Turner Blumenthal. Selbstverständlich werden jederzeit Sportbegeisterte aller Altersklassen freudig in allen Abteilungen empfangen.

Für weitere Informationen oder Anmeldungen steht der Vorstand der Freien Turner Blumenthal gerne per E-Mail an die Adresse info@ft-blumenthal.de, telefonisch unter der Nummer 04 21 / 60 66 79 oder persönlich zu den Bürozeiten montags (außer an Feiertagen und in den Schulferien) zwischen 17.30 und 19 Uhr im Vereinsheim am Heidbleek 10 in Blumenthal zur Verfügung.