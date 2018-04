Für das plattdeutsche Stück übernimmt Peter Hellwinkel Verantwortung, für das Kinderstück Uwe Witten und – erstmals dabei – Stephanie Förster. Der „Mann für Alles“ ist weiterhin Johann Krüger.

Die Grußworte des TSV Daverden, zu dem die Freilichtbühne gehört, überbrachte Kassenwart Manfred Kopp, der auf das hundertjährige Bestehen des Vereins im Jahr 2020 hinwies. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch die Freilichtbühne ordentlich aufgeputzt werden. Die neuen Tribünen werden auf jeden Fall bis 2020 fertig sein, denn nach der Saison 2019 soll es damit losgehen.

Noch in diesem Jahr erfolgt der Neubau des Toilettencontainers, so Volker Penczek. Doch bis zur Premiere des Kinderstücks ist dies nicht zu schaffen. Die Toiletten werden auch behindertengerecht gebaut. Beim Technikcontainer wurden der Innenausbau und das Dach fertiggestellt.

In diesem Jahr ist für das Kinderstück „Die kleine Flussprinzessin“ am Sonnabend vor Pfingsten, 19. Mai, Premiere. Dieses Stück hat mit Xenia Ertel auch ein Mitglied der Freilichtbühne geschrieben. Viele Kinder aus der Ferienspaßaktion im vergangenen Jahr waren so begeistert, dass sie in diesem Jahr beim Kinderstück mitwirken können.

Für das plattdeutsche Stück fiel die Wahl auf die Komödie „Jümmer Arger mit Wotan“ von Kirsten Akanho, ins Plattdeutsche übersetzt von Frank Gruppe: Ein windiger Großinvestor und eine Bestattungsunternehmerin, die auch Antiquitätenhändlerin ist, bieten sich dabei auf der Bühne einen Schlagabtausch. Die heimliche Hauptrolle spielt allerdings ein Pferd namens Wotan. Aber auch eine Gräfin, ein Pastor und ein Arzt spielen wichtiger Rollen in der Komödie. Für dieses plattdeutsche Stück ist die Premiere für Sonnabend, 11. August, vorgesehen. Die Regie der Komödie wird wie in früheren Jahren wieder Brigitte Schönecker übernehmen.