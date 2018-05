Die Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit!“ sucht für das Team (Foto) des Mehr-Generationen-Hauses in Fahrenhorst eine weibliche oder männliche Bürokraft für alle anfallenden administrativen Aufgaben. Allgemeine Bürokenntnisse und PC-Erfahrung in Word- und Excel wären wünschenswert. Die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Die Aufgaben, so beschreibt Gabriele Parke, Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit!“, sind neben Schriftverkehr die Bearbeitung und Beantwortung von E-Mails, kleine Pressemitteilungen und Protokolle schreiben, Terminierung einzelner Projekte und des Weiteren das Erstellen und Aktualisieren von Veranstaltungsplänen sowie gegebenenfalls das Führen einer Kasse – und das alles bei freier Zeiteinteilung und ausschließlich vom eigenen Schreibtisch zu Hause aus. Dafür werden etwa zwei bis drei Stunden wöchentlich veranschlagt. Bei Interesse stellt die Freiwilligenagentur gerne einen Kontakt zum Mehr-Generationen-Haus in Fahrenhorst her. Die Agentur ist dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74 oder unter der E-Mail-Adresse info@freiwilligenagentur-stuhr.de. erreichbar.