Bühne, Sitzplätze, Beleuchtung, kleine Köstlichkeiten, passende Getränke und vieles mehr – all das beschäftigt derzeit die Ehrenamtlichen (Foto) des Kulturguts Ehmken Hoff, die das Sommerkonzert des Bremer Kaffeehaus-Orchesters vorbereiten.

Nachdem das bekannte Orchester bereits zweimal vor einem begeisterten Publikum auf dem Kulturgut aufgetreten ist, sind die fünf Musiker am Sonnabend, 11. August, um 19 Uhr erneut zu Gast – dieses Mal im Rahmen des ersten Open-Air-Konzertes auf dem Gelände im Herzen Dörverdens. Die fünf Bremer Musiker präsentieren Stücke ihres breiten Repertoires, das Klassik, Swing und vieles mehr umfasst und damit perfekt zu einem lauen Sommerabend passt.

Um den Sommergenuss noch zu vervollkommnen, bieten die Ehrenamtlichen des Vereins an verschiedenen Ständen kleine herzhafte Snacks, einen Sommercocktail, Wein und viele weitere kühle Getränke an. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für das Open-Air-Sommerkonzert sind im Vorverkauf für 19 Euro am Kiosk Vornkahl in Dörverden und in der Tourist-Info in Verden erhältlich.