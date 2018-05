Zurzeit werden im MGH gleich für mehrere Bereiche freiwillige Helfer gesucht, berichtet Gabriele Parke von der Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit!“.

Küchenhilfe: Für Montag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag wird jeweils in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr eine zuverlässige, freundliche und teamfähige ehrenamtliche Person als Küchenhilfe gesucht. Zu deren Aufgaben gehören die Vor- und Zubereitung von Frühstücken und die Unterstützung bei der Mittagstischzubereitung.

Gastgeber-Service: Gesucht wird eine zuverlässige, freundliche, teamfähige und kommunikative ehrenamtliche Person für den Gastgeber-Service (Mittagstisch) für freitags von 11 bis 13 Uhr. Zu den Aufgaben gehört das Eindecken der Tische, der Empfang der Gäste und das Servieren der Speisen. Weitere anstehende Aufgaben sind Unterhaltung mit den Gästen, Kassieren der fälligen Essensbeiträge und Abräumen der Tische.

Sprechcafé: Ebenfalls benötigt das MGH für seine diversen Sprechcafés dringend weitere Unterstützung. Jeder, der Freude am Umgang mit anderen Menschen und Interesse an anderen Kulturen hat und die jetzt hier lebenden Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.

Gärtner: Wer das Grüne liebt und dessen Herz für die Natur schlägt oder wer Lust auf Gartenarbeit hat ist im MGH richtig. Das benötigt im Sommer für die Betreuung seiner Außenanlage sowie die Pflege der Beete und Sträucher einmal wöchentlich einen zweiten ehrenamtlichen Gärtner – oder eine Gärtnerin – bei einem Zeitaufwand von zwei bis vier Stunden. Persönliche Wünsche und persönliche Zeit fänden Berücksichtigung, so Gabriele Parke von der Agentur.

Hinter all den zahlreichen Angeboten, Kursen und Veranstaltungen nicht nur im MGH stehen ehrenamtliche Personen. Wenn bei jemandem das Interesse und die Freude auf ein Ehrenamt und die Lust, eines der zahlreichen Teams zu unterstützen, geweckt worden ist, freut sich die Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit!“ auf dessen Anruf. Die Agentur ist unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74 sowie unter der E-Mail-Adresse info@freiwilligenagentur-stuhr.de zu erreichen. Möglich ist auch ein persönlicher Besuch in der Sprechstunde: immer dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr in der Bremer Straße 9 in Stuhr-Brinkum.