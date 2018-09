Kürzlich verbrachten die neuen Konfirmanden aus dem Pfarrbezirk I der St. Petri-Kirchengemeinde Oyten eine viertägige Freizeit in der Jugendbildungsstätte in Oese. Pastor Hans-Jürgen Strübing und Diakonin Melanie Tomforde hatten zusammen mit einem Jugendteam ein abwechslungsreiches Programm für die Gruppe vorbereitet. In den morgendlichen Themeneinheiten setzten sich die Jugendlichen am Donnerstag mit ihrem Selbstbild auseinander: Wie schätze ich mich selbst ein? Was kann ich gut und was ist mir im Leben wichtig? Was denkt Gott über mich? Am Freitag gab es einen Einblick in die Entstehung und Bedeutung des Abendmahls. Abends feierten alle zusammen Jugendandachten bei Kerzenschein und mit moderner christlicher Musik. Viel Spaß hatten die Jugendlichen bei den Nachmittags- und Abendprogrammen wie Spieleabend, Musikmemory, Knicklichter-Geländespiel, Workshops, Krimirollenspiel und Casinoabend. Natürlich blieb auch viel freie Zeit, um einander kennenzulernen, miteinander zu chillen und Musik zu hören. Trotz Schlafmangel und handyfreier Zone waren die Konfirmanden und die Jugendteamer von der Freizeit begeistert.