Die Freizeit in der Natur mit Pferd oder Kutschengespann zu genießen; eventuell auch an Turnieren in den umliegenden Landkreisen im Fahrsport teilzunehmen, dafür steht in absehbarer Zeit auch für Trainingsarbeiten ein entsprechender Platz zur Verfügung. Bis dahin freuen sich die Mitglieder auf gemeinsame Ausritte und Ausfahrten. Über weiteren Zuwachs von pferdebegeisterten Reit- und Fahrmitgliedern freuen sich alle Mitglieder und für die weiteren Informationen steht hierfür gerne zur Verfügung: Hans-J. Wenzlow unter Telefon 42 55 / 655 oder 01 62 / 3 27 43 18 sowie per E-Mail an hanswenzlow@gmx.de.