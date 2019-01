Ihren Verein, den Spielmannszug Blender, gibt es seit 1955, als er mit 17 jungen Männern im ehemaligen Gasthaus Lütjen gegründet wurde. „Alle Gründungsmitglieder mussten damals sofort fünf Mark Eintritt bezahlen, um notwendige Musikinstrumente anschaffen zu können“, berichtet Marco Hustedt, seit 1990 Mitglied und aktueller Vorsitzender des Vereins. Der monatlich zu entrichtende Beitrag habe übrigens nur 50 Pfennig betragen, „angehoben wurde er erst nach über 40 Jahren“.

Am damaligen Auftritt im schwarz-weißen Outfit – um sich von den Farben der Feuerwehr und denen der Schützenvereine in der Umgebung abzugrenzen und die, bis heute erhaltene, Unabhängigkeit des Spielmannszuges zu demonstrieren – habe sich hingegen nichts geändert. Die Kleidung, bestehend aus einer weißen Jacke und einer weißen Mütze in Kombination zu einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen, werde, ebenso wie die Musikinstrumente, vom Spielmannszug gestellt.

Öffentliche Auftritte habe der momentan aus 20 aktiven (insgesamt 39 samt der inaktiven) Spielern bestehende Verein im Jahr circa zehn bis zwölf, die meisten seien in der Region und dort auf Schützen- oder Erntefesten. „Der größte Auftritt ist gleich zu Saisonbeginn auf der Domweih in Verden.“ Sowohl die Musikauswahl als auch die Musikfolge seien dabei ihnen überlassen. Auf Schützenfesten wiederum werde spezielle Musik gespielt, „so beispielsweise beim Annageln der Scheibe oder beim Abschreiten der Front, da spielen wir den Armeemarsch oder den Präsentiermarsch“. Viele der Feste, auf denen sie zugegen seien (unter anderem auch die Schützenfeste in Magelsen und Hustedt sowie das Erntefest in Eitzendorf oder auch den Laternenumzug in Blender), begleiteten sie schon seit Jahrzehnten, darunter die ortseigenen Feste in Blender, Varste oder Einste, aber auch zum Beispiel, und das seit über 50 Jahren, das Schützenfest in Völkersen.

Insgesamt umfasse das Repertoire etwa 15 bis 17 Stücke, die sie immer wieder spielten, die meisten davon seien Märsche, die sich auf Umzügen als Begleitung von Schützenvereinen oder ähnlichem eigneten. „Bekannt sind zum Beispiel Klassiker wie „Weserbogen“ oder „Tippelbrüder“, wir spielen aber auch modernere Sachen wie „Oh when the Saints“ oder „Puppet on a String“ und als Bühnenstücke wiederum häufig „Aus Böhmen kommt die Musik“, „Hoch Heidecksburg“ oder „San Lorenzo“.“

Im Spielmannszug gebe es einen Tambourmajor, vertreten sei außerdem eine Lyra und eine große Trommel. Weiterhin gebe es fünf kleine Trommeln, zwei Becken sowie zehn Sopranflöten (1. und 2. Stimme). Er selbst sei von 1989 an der kleinen Marschtrommel ausgebildet worden, beherrsche aber auch das Becken und die große Trommel. Auch eine Gage bekämen sie jeweils für die Auftritte, diese liege meistens zwischen 200 und 250 Euro und grundsätzlich möglich sei das Buchen der Musiker für öffentliche Auftritte. „Viele von uns sind allerdings noch berufstätig und es gibt seit einiger Zeit auch keine regelmäßigen Übungsabende, wie sie früher stattgefunden haben – aus dem Grunde wird über zusätzliche Auftritte in der Regel unter den Mitgliedern abgestimmt.“

Stehe ein Auftritt kurz bevor, würden sie selbstverständlich aber zum Einstudieren, Auffrischen und generellem Üben zusammenkommen und das dann jeweils in der Grundschule Blender. Auch das Marschieren müsse immer wieder geübt werden, denn das Spielen während des Laufens stelle schon eine zusätzliche Herausforderung dar. „Daran gewöhnt man sich aber relativ schnell, da die Stücke ja auch so getaktet sind, dass man mehr oder weniger automatisch im Rhythmus läuft.“ Sie spielten bei Auftritten die Stücke auswendig, auch wenn sie für die Flöten sogenannte Notengabeln hätten, die jedoch eher als Hilfestellung bei Anfängen und Übergängen dienten als generelle Notenvorgabe.

Ebenso wie regelmäßige Treffen habe es in der Vergangenheit auch Übungswochenenden gegeben, um neue Stücke konzentriert einstudieren zu können, „und das ist wohl auch die beste Art, um an ein neues Stück heranzugehen, allerdings fehlen uns dafür aktuell die zeitlichen Kapazitäten“. Habe man ein neues Stück vorliegen, so würden zunächst die Flöten und Trommeln getrennt voneinander unterrichtet, danach werde das Stück abschnittsweise geprobt. Die Übungsleiter spielten dabei vor, die Mitglieder spielten es unter der Zuhilfenahme von Noten nach. „Wenn Teilbereiche dann „sitzen“, wird mit allen zusammen gespielt, um auch ein Gefühl für das Gesamte zu bekommen.“ Wenn man sich auf diese Weise ein neues Stück erarbeitet habe, heiße es „dran bleiben und das Stück weiterhin regelmäßig üben und bei Auftritten spielen“. Fange ein Neuer bei ihnen an – „und selbstverständlich freuen wir uns über jedes neue Gesicht“ – erfolge zunächst die musikalische Ausbildung durch einen ihrer Ausbilder, darauf folge dann die Integration in den Stammzug. Ob bei dem Neuzugang bereits musikalische Vorkenntnisse vorhanden seien oder nicht, sei dabei gar nicht so entscheidend, „wir bilden auch gerne von Grund auf aus, inklusive Notenkunde und Umgang mit dem Instrument. Wichtig für uns ist stets, dass die Person Freude am Musizieren und an der Gemeinschaft mitbringt.“ Für ein aktives Mitglied fielen jährlich Kosten von 15 Euro an, 25 Euro für passive Mitglieder.

Neue Mitglieder zu gewinnen und gerade auch den Nachwuchs für ihr Tun zu begeistern, sei nicht immer ganz einfach. Sie übten zwar gerade vor Saisonbeginn intensiv, aber die danach nicht mehr regelmäßig stattfindenden Übungstermine erschwerten es, gerade ausgebildete Kinder und Jugendliche (mehr als Erwachsene) in den Stammzug zu integrieren. „Daher versuchen wir nun auch vermehrt, Erwachsene anzusprechen, zum Teil ist uns das auch schon ganz gut gelungen.“ Konkret suchten sie zur Zeit ganz besonders nach Personen mit Vorkenntnissen an Flöte, Trommel oder auch Lyra.

Wer zu ihnen komme, den erwarte, vom musikalischen Angebot einmal abgesehen, auch ein reges „Unterhaltungsprogramm“, im Sommer grillten sie beispielsweise zusammen und machten „nur für uns“ Musik. Zum Saisonabschluss hingegen gingen sie gemeinsam kegeln oder bowlen. „Jeweils vor den Erntefesten in Blender und Eitzendorf treffen wir uns vorab, um gemeinsam einen Umzugswagen zu schmücken, auch das ist eine sehr schöne Tradition, die wir immer wieder gerne aufleben lassen“, so der 41-Jährige. Grundsätzlich bereite es ihm viel Freude, einem Verein vorzustehen, den es schon so lange gebe und „der aus Blender nicht mehr wegzudenken ist“. Umso wichtiger sei es, auch in den kommenden Jahren immer wieder neue Mitglieder gewinnen zu können. „Interessierte können sich gerne bei mir unter der Nummer 0 42 51 / 67 17 49 oder per E-Mail über Marco.hustedt@gmx.de melden.“ Allgemeine Informationen zum Verein, inklusive einer ausführlichen Chronik, gebe es darüber hinaus im Internet unter www.spielmannszug-blender.de.