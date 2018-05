Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Freude in Letovice

FR

Die Diakonie in Letovice hat seit Kurzem einen Essensausgaberaum, der renoviert wurde und technisch und hygienisch auf dem aktuellsten Stand ist. Unter anderem mit einer Spende von 850 Euro der Kirchlintler Teilnehmer des dritten Europatreffens im November 2017 in der tschechischen Partnergemeinde konnte etwas Bleibendes in der Diakonie und deren zu betreuenden Menschen verwendet werden. In einem Schreiben von Wolfgang Rodewald Anfang dieses Jahres an Erik Novotny, dem Leiter der Diakonie Letovice, bekräftigte der Kirchlintler Bürgermeister die weitere Unterstützung der segensreichen Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen.