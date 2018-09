56 Mitglieder mit ihren Partnern folgten der Einladung und zeigten sich großzügig, um die bevorstehenden Hilfsaufgaben und Projekte mit den erforderlichen Mitteln zu hinterlegen.

Schon zuvor hatte Lions-Präsident Ralf Stührmann seine Amtsgeschäfte formal an seinen Stellvertreter und Nachfolger Hartmut Fronzek übergeben. Hierbei gab er einen Rückblick auf sein Präsidentenjahr, dass von sehr interessanten und informativen Unternehmungen und von vielen Projekten und Hilfen zugunsten verschiedener Organisationen und Einrichtungen hauptsächlich in den Samtgemeinden Bruchhausen-Vilsen und Grafschaft Hoya geprägt war. Aber auch über die Grenzen Niedersachsens und Deutschlands hinaus wurde und wird unterstützt. So war in seiner Amtszeit sicherlich die Einweihung und Indienststellung eines Kinderheims in Lapiai (Klaipeda, Litauen) ein Highlight.

Dieses Großprojekt wurde durch den Lions Club Nienburg initiiert und neben vielen anderen durch den Lions Club Grafschaft Hoya gefördert und unterstützt. Die Einweihung und Übergabe in Lapiai, im Beisein einer Abordnung der Lions aus Hoya, war und bleibt etwas ganz Besonderes. Hier wurde einmal mehr deutlich, dass Gemeinschaft, unabhängig von Glaube, Nationalität und Sprache, keine Grenzen kennt – alles ist möglich!

Stührmann bedankte sich bei seinem Club und den vielen Sponsoren, die mit Ideenreichtum, ihren Verbindungen und Netzwerken, Großzügigkeit und dem Einbringen von Zeit und Arbeitskraft diese für die Gesellschaft wichtigen Leistungen ermöglicht haben. Stührmann wünschte seinem Nachfolger eine glückliche Hand bei der Umsetzung seiner Ideen, und dass er am Ende seines Präsidentenjahres die gleiche Dankbarkeit und Zufriedenheit empfindet wie er: „Es war ein hochinteressantes und forderndes Jahr!“ Hartmut Fronzek begrüßte seine Gäste im schönen Garten des Gasthauses Okelmann und konnte sich bereits für die ersten erfolgreich umgesetzten Programmpunkte seines Präsidentenjahres bedanken.

Er lobte nochmals die professionelle Arbeit seines Vorgängers und stellte besonders die Typisierung (136 Menschen wurden registriert, auch die Kosten hierfür konnte vollständig gesichert werden) im Rahmen des Feuerwehrjubiläums in Asendorf, Sing mit aber auch die Clubfahrt nach Lübeck heraus. Fronzek ist stolz dieses Amt ausüben zu dürfen und verknüpfte diese Aussage mit der Erklärung, dass er neben der breiten Palette der üblichen Förder- und Unterstützungsleistungen sein besonderes Augenmerk auf die Förderung der Nienburger Tafel mit Schwerpunkt bei der Ausgabestelle in Hoya legen möchte. Hier musste ein Lkw gekauft werden und es müssen auch vermehrt Lebensmittel hinzugekauft werden. Hierbei ist ihm, wie auch schon seinem Vorgänger, die zurückgehende Bereitschaft in der Gesellschaft sich im gemeinnützigen und ehrenamtlichen Bereich einzubringen oder etwas zu spenden, ebenfalls ein Anliegen. Ehrenamt und Gemeinnützigkeit müssen attraktiv sein und Spaß machen. Zu dienen, Verantwortung zu übernehmen und anderen Menschen selbstlos zu helfen, ist eine der schönsten Aufgaben, die wir Menschen haben. Diese Freude kann jeder empfinden und die Lions können zeigen, wieviel Freude ihnen diese Arbeit macht. Diejenigen, die sich einbringen und helfen wollen, dürfen nicht an fehlenden Mitteln scheitern – das erstickt die Freude am Helfen und schafft Frust. So möchte er den Helfern helfen und die Erlöse seines Empfangs so breit wie möglich in diesem Bereich einsetzen.

Trotz aller Arbeit und den ambitionierten Zielen soll aber auch zukünftig die Pflege der Freundschaft im Club und die Geselligkeit, auch zusammen mit den Partnern, nicht zu kurz kommen. Zur erfolgreichen Umsetzung seines Programms bittet der Präsident um intensive Beteiligung und freut sich bereits heute auf die vielen gemeinsamen Stunden und Aktivitäten im Sinne der guten Sache – frei nach dem weltweiten Lions-Motto „We serve (Wir dienen)“.