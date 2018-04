Von links: Werner Müller (erhielt für seine Vorstandsarbeit in den vergangenen 15 Jahren die Leistungsnadel in Silber), der Ehrenvorsitzende Horst Dudei und Heiko Klaus Klepatz, Vorsitzender der Sportgemeinschaft Marßel bei der Jahreshauptversammlung.

Dabei konnte die Mitgliederverwaltung sowie der Beitragseinzug schon deutlich verbessert werden.

In allen Abteilungen wurde Mitgliederzuwachs registriert, besonders stark bei der Leichtathletik und beim Boxen. Bedauerlich ist die Auflösung der Tennissparte. Hier sind innovative Vorschläge über die weitere Nutzung der Anlage erwünscht. Bei einem Rückbau wird die Vereinskasse belastet.

Insbesondere durch den verbesserten Beitragseinzug stellt sich die Finanzlage derzeit positiv dar. Allerdings sind für die vereinseigenen Gebäudeteile unbedingt Rückstellungen zu bilden. Der Vorsitzende kritisierte die unsachgemäße Darstellung der Zuwendungen von Bußgeldern. Die in der Presse genannten Zahlen umfassen einen Zeitraum von zehn Jahren. Durch den Einsatz der Bußgelder für Kinder und Jugendliche ist die Verwendung absolut im Sinne der Prävention zur Vermeidung von Straftaten. Ein Wegfall von Zuwendungen schränkt die Möglichkeiten für Angebote im Kinder und Jugendbereich erheblich ein, zumal im reinen Wohngebiet Marßel kaum Unternehmen oder Sponsoren für eine notwendige Unterstützung zu finden sind.

Auf der Ausgabenseite sind die Aufwendungen für Übungsleiterinnen und Trainer in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Der Vorsitzende unterstrich die Notwendigkeit, bestens qualifizierte Kräfte einzusetzen. Dazu zählen auch eine permanente Weiterqualifizierung sowie die Suche nach geeigneten Kräften für neue Angebote. Aus seiner Sicht gibt es bei der SG Marßel eine hervorragende Infrastruktur, die eine Ausweitung der Angebote herausfordert. Allerdings ist das Fehlen eines Kunstrasenplatzes ein großes Manko. Dadurch sind die Möglichkeiten für eine noch bessere Entwicklung im Fußballbereich erheblich eingeschränkt. Dies trifft vor allem die vielen Kinder und Jugendlichen aus Marßel.

Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. Die Mitglieder dankten dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden anschließend die bereits in der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober 2017 neu gewählten Vorstandsmitglieder – Heiko Klaus Klepatz als Vorsitzender, Chantal Mehrens als Rechnungsführerin und Kerstien Schäfer-Klepatz als Schriftführerin – bestätigt. Danach wurden Susanne Schwolow als stellvertretende Vorsitzende und Volkmar Glöckner als Leiter für den Sport für zwei Jahre wiedergewählt. Außerdem wurde Nihal Atici als weitere Revisorin gewählt.

Heiko Klepatz hob die Notwendigkeit des ehrenamtlichen Engagements in unserer Gesellschaft und für die Sportgemeinschaft Marßel hervor. Er dankte allen, die den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen. In diesem Zusammenhang schlug er nach Abstimmung mit dem Ehrenrat vor, den ehemaligen Vorsitzenden Werner Müller in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden zu wählen. Die Wahl erfolgte einstimmig. Werner Müller bedankte sich bei allen Mitgliedern und ehrenamtlich Aktiven für die intensive Unterstützung während seiner Amtszeit. Er wird sich weiter für eine erfolgreiche Entwicklung der SG Marßel einsetzen: So erklärte er seine Bereitschaft, die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Vereins zu koordinieren, bis die Nachfolge von Silke Möller – die diese Funktion aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann – geklärt ist. Einem Vorschlag folgend, war er außerdem bereit, zukünftig als Integrationsbeauftragter der SGM zu agieren, und wurde gewählt.

Besonderer Dank ging auch an einige verdiente Akteure. Der Ehrenvorsitzende Horst Dudei nahm die Ehrungen vor. Mit der Leistungsnadel in Bronze wurde Susanne Schwolow für ihre über siebenjährige Arbeit im geschäftsführenden Vorstand ausgezeichnet.

Ebenfalls mit Bronze wurde der Fußballer Abderazzak „Abi“ Bouiyoran ausgezeichnet. Neben der Leistungsnadel erhielt er ein Buch für seine zwölfjährige ehrenamtliche Mitwirkung im Vorstand der Fußball-Abteilung und für seine Erfolge insbesondere im Kinder- und Jugend-Bereich.

Die Leistungsnadel in Silber erhielt Olaf Häsler, der seit mehr als 35 Jahren in der 1. Herren-Mannschaft auf hohem Niveau Tischtennis spielt und als Mannschaftsführer die Mannschaft in die höchste Bremer Spielklasse, die Bremen-Liga, geführt hat. Außerdem hat er zwölfmal die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Auch Werner Müller erhielt für seine Vorstandsarbeit in den vergangenen 15 Jahren die Leistungsnadel in Silber.

Die höchste Auszeichnung der SG Marßel – die Leistungsnadel in Gold – erhielten Rolf Ahrens und Jens „Harry“ Kramer. Letzterer war wegen einer Amerika-Reise nicht anwesend. Dafür konnte sich Rolf Ahrens feiern lassen und besonderen Dank und Anerkennung entgegennehmen. Horst Dudei hob hervor, dass Rolf Ahrens in seiner 35-jährigen Mitgliedschaft über 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Vorstand der Tischtennisabteilung entscheidend mitgewirkt hat. Dabei hat er auch einen wesentlichen Anteil am Erfolg des inzwischen traditionellen Tischtennis-Turniers Marßel Open, das in diesem Jahr vom 26. bis 27. Mai zum fünften Mal in der Sporthalle in Marßel stattfinden wird.

Die gute Präsentation des Vereins im Rahmen der immer wichtiger werdenden Außendarstellung im Internet ist ebenfalls ein besonderes Verdienst von Rolf Ahrens.

Heiko Klepatz würdigte die hervorragenden Leistungen und bedankte sich bei den Akteuren auch im Namen der Vereinsmitglieder. Er sieht die Aufgaben der SG Marßel auch darin, über den Sport hinaus einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.