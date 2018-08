Bremen. Die Sonne scheint, Bienen schwirren durch die Luft, ein Marienkäfer landet auf einer Sonnenblume: Der eigene Garten ist für viele eine Wohlfühloase. Doch wehe gefräßige Blattläuse, Schnecken oder Pilze greifen die eigenen Pflanzen an! Dass man in diesem Fall nicht immer gleich zur "chemischen Keule" greifen muss, zeigt die App "Nützlinge im Garten" der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Denn für jeden Schädling gibt es auch einen Nützling – und oft sogar mehrere. Dass der Marienkäfer gerne Blattläuse verschlingt, ist vielen bekannt, doch wer verteidigt meine Pflanzen vor der Lauchmotte, dem Maiszünsler oder der Rübenfliege?

Ein Blick in die App verschafft hier Abhilfe. Auf dem übersichtlichen Startbildschirm stehen dafür verschiedene Menüpunkte zur Auswahl. Zum einen kann man sich Nützlinge und Schädlinge einfach auflisten lassen. Tippt man auf einen der Einträge, erhält man nützliche Informationen zur Lebensweise, dem Erscheinungsbild und weiteren Besonderheiten.

Der Menüpunkt "wirksam gegen" ist jedoch für alle Hobbygärtner am wichtigsten, denn dort erfährt man, gegen welches Insekt oder Pilz der jeweilige Nützling hilft. Das funktioniert auch umgekehrt: Tippt man einen Schädling an, erhält man alle Infos zu den Gegenmaßnahmen. Einziger Wermutstropfen: Leider sind in der App nur Bilder von den Nützlingen hinterlegt, die "Feinde im Garten" haben keine Optiken. Wer sich wenig mit den Schädlingen im eigenen Grün auskennt, ist somit schnell aufgeschmissen.

Oft kommt es vor, dass man gar nicht weiß, um welches Tier es sich nun genau handelt. Dafür ist die Funktion "Nützling bestimmen" gedacht. Durch einfache Fragen wie "Wie viele Beine hat das Tier?" gelangt man so schnell zu dem gewünschten Eintrag. Eine ähnliche Funktion für Schädlinge gibt es leider nicht.

Die App ist klar strukturiert und selbsterklärend. Leider sind die Grafiken und Buttons etwas trist und einfach gehalten, hier wäre mehr dringewesen. Der guten Bedienung tut das jedoch keinen Abbruch, zu Abstürzen kam es während des Tests nicht.

Fazit: Die App "Nützlinge im Garten" ist ein kleiner Helfer für alle Hobbygärtner, die sich nicht so gut mit Nützlingen und Schädlingen in ihrem eigenen Grün auskennen. Mehr als 70 Nützlinge werden in dem Programm im Detail vorgestellt. Das Insektengift kann bei dem einen oder anderen so im Schrank stehenbleiben. Das schon nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.