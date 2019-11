Die Marktkunden können also auch während des Winter-Spaßes bei ihren Lieblingshändlern knackiges Obst und Gemüse erstehen. Zudem bleiben die Marktzeiten wie gehabt.

Das Stellkonzept für die Zeit des Winter-Spaßes haben der Großmarkt Bremen als Betreiber so-

wie der Vegesack Marketing e.V. gemeinsam er-

stellt. Voraussichtlich am Sonnabend, 11. Januar, ist der Wochenmarkt mit seinen etwa 40 Be-

schickern komplett zurück auf dem Sedanplatz. Das Sortiment umfasst unter anderem Käse, Brot, Fleisch, Fisch und Gewürze, Honig, Blumen, Haushaltswaren und Textilien. Laut Betreiber wurde der Vegesacker Wochenmarkt 1840 gegründet; damit zählt er zu den ältesten Märkten in der Hansestadt.