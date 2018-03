Wenn die Blätter von Tulpen quietschen, sind die Schnittblumen noch frisch. Darauf weist das Blumenbüro in Essen hin. Das Quietschen entsteht zum Beispiel dann, wenn die Tulpenblätter sich berühren oder man Blätter vom Stiel abzieht. Nun kann man natürlich nicht erst alle Tupen im Geschäft zum Quietschen bringen, bevor man sich entscheidet, aber wenn man nett bittet, wird die Floristin sicher mal einen kleinen „Soundcheck" machen.

Dieser Anblick macht Lust auf den Frühling! (dpa)

Vor dem Platzieren von Tulpen in der Vase sollte man die Stielenden anschneiden und dies auch wiederholen, wenn die Schnittflächen nach einigen Tagen braun geworden sind. Das ist problemlos möglich, denn Tulpen haben die außergewöhnliche Fähigkeit weiterzuwachsen – auch dann, wenn sie von ihrem Wurzelwerk und der Zwiebel getrennt in der Vase stehen. Nach wenigen Tagen können die Blütenstiele sogar einige Zentimeter länger sein als zum Zeitpunkt des Schnitts.

Tulpen entwickeln in der Vase ein Eigenleben. (dpa)

Das liegt daran, dass Tulpen nicht durch Zellteilung wachsen. Statt weitere Zellen zu bilden, pumpen sie ihre flexiblen Zellen mit Wasser auf. Möglich macht das das Wachstumshormon Auxin. Diese Fähigkeit besitzen auch andere Pflanzen, unter anderem Gladiolen, Narzissen und Amaryllis. Voraussetzung ist aber, dass die Vase viel Wasser enthält.

Das selbsttätige Nachwachsen in der Vase sollte man also im Hinterkopf haben, wenn man sich einen gemischten Strauß aus Tulpen und anderen Blumen binden lässt. Diese können nach ein paar Tagen etwas zerrupft und im wahrsten Sinn des Wortes herausgewachsen aussehen.

Wer übrigens von Tulpen gar nicht genug bekommen kann, ist natürlich in den Niederlanden allerbestens aufgehoben. In Groningen findet beispielsweise am Karfreitag der große Blumenjahrmarkt statt.