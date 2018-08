Das gilt umso mehr, als es hier gelungen ist, eine geschlossene Gruppe von Gebäuden mit Frei- und Wasserflächen zu erhalten. Obendrein beheimatet es eine der drei öffentlich geförderten niedersächsischen Künstlerstätten.

Die Gemeinde Stuhr unterhält seit 1989 in dem historischen Gebäudekomplex eine solche Stätte zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses in Niedersachsen und Bremen – die einzige Künstlerstätte, die der Bildenden Kunst vorbehalten ist, also der Bildhauerei und Malerei. Das historische Mühlen-Ensemble liegt eingebettet in die reizvolle bewaldete Landschaft der Vorgeest im Naturpark Wildeshauser Geest direkt am idyllischen Bachlauf des Klosterbaches im Ortsteil Heiligenrode.

Seit 29 Jahren hat die Gemeinde in dem ältesten Haus des Mühlen-Ensembles eine moderne Atelierwohnung eingerichtet. Hier leben und arbeiten im jährlichen Wechsel Künstler als Stipendiaten der Gemeinde Stuhr. Im Rahmen von zwei je zehnmonatigen Stipendien stehen den Künstlern für einen kreativen und innovativen Arbeitsaufenthalt ideale Bedingungen in den großzügigen Atelierräumen und komfortablen Wohnungen zur Verfügung.

Getragen wird die Künstlerstätte von der Gemeinde Stuhr und dem Land Niedersachsen zur Förderung des künstlerischen Schaffens. Die Künstlerstätte soll Nachwuchskünstlern aus Bremen und Niedersachsen aus dem Bereich Bildende Kunst dienen. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, in geeigneter Umgebung ohne große wirtschaftliche Belastung künstlerisch wirken zu können.

Dort können jeweils zwei Künstler parallel wohnen und arbeiten. Für die Auswahl und Vergabe der Stipendien hat die Gemeinde Stuhr einen qualifizierten künstlerischen Beirat eingesetzt. Die Stipendiaten können zehn Monate in der Künstlerstätte wohnen und arbeiten, dazu erhalten sie eine monatliche Unterstützung von 1400 Euro.

Am Ende ihres Aufenthalts präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in Heiligenrode in einer Ausstellung, die Gemeinde übernimmt hierfür die Kosten für Einladungen, Präsentation und Versicherung und bezuschusst einen Katalog.

Im Rahmen der internationalen kommunalen Partnerschaften der Gemeinde Stuhr, insbesondere mit Lettland und Spanien, werden in der Künstlerstätte außerdem Gaststipendien für den Zeitraum von in der Regel zwei Monaten im Bereich der aktuellen zeitgenössischen Kunst an Künstler der Partnerstädte vergeben.

Wechselhafte Geschichte

Zur Geschichte des Gebäude-Ensembles: Ursprünglich ein Teil des 1182 gegründeten Benediktinerklosters in Heiligenrode, hält dieses Ensemble heute die Geschichte des Ortes lebendig.

Als Kernstück des Mühlen-Ensembles gilt die unterschlächtige Wassermühle von 1843. Ihr mächtiges Wasserrad treibt im Innern die intakten Mahlgänge. Die erste Mahlmühle aus der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde seit der Klostergründung 1182 vom Kloster und ab 1630 vom Amtmann der hannoverschen Domänenverwaltung betrieben.

Aufgrund der Erbenzinsregelung erlebte die Mühle ab 1779 mehrere Müller als private Unternehmer, bis sie abgerissen und durch eine neue ersetzt wurde. Fast 140 Jahre war die Mühle im Besitz der Familie Steffens. 1971 ging ihre aktive Zeit zu Ende; einige Jahre später erwarb die Gemeinde Stuhr die Gebäude des Mühlen-Ensembles und restaurierte sie. Die technischen Anlagen wurden von der Mühlen-Gemeinschaft Heiligenrode restauriert und funktionsfähig gemacht.

Neben der Wassermühle baute der Müller Johann Heinrich Steffens 1829 das neue Müllerwohnhaus. Das alte Müllerwohnhaus entstand als Vierständer-Fachwerkhaus um 1750 als Wohnung für Müller und Schäfer. Der neuere rote Backsteinbau erhielt im Rahmen seiner Restaurierung im Obergeschoss zwei neue Wohnungen, während unten die Diele, die Müllerstube und ein größerer Raum für Versammlungen und Ausstellungen genutzt werden.

Ab 1829 wurde es als Viehstall und Vorratsscheune umgenutzt. Gegenüber der Wassermühle steht das Backhaus. Es trägt im Türbalken die Jahreszahl 1817. Es war das erste Gebäude, das der Erbenzinsmüller neu errichtete. Ein Zusammenhang mit dem Abbruch von Klostergebäuden um 1800 liegt nahe, denn das Fachwerk ist Sekundärholz, das heißt von anderer Stelle hierher umgesetzt.

Im Testament der Eheleute Steffens vom 14. April 1856 wird eine Brennerei genannt, ein im Boden vorgefundenes Halbfass mit einer Holzrohrverbindung zum Mühlenteich deutet noch auf diese Verwendung hin.

1872 wird dann erstmals in Lohnanschreibungen der Müllersfrau ein Bäckergeselle erwähnt, woraus auf den Einbau des großen Backofens um 1870 geschlossen werden kann. Der Heimatverein Heiligenrode hat es in mehrjähriger Arbeit restauriert und nutzt es heute als Vereinsheim mit regelmäßigen Klönabenden und Backtagen.

Stipendiaten hat die Künstlerstätte in den vergangenen Jahren viele gesehen. Ab 2016 wurde die Trennung der beiden Stipendien in die Bereiche Malerei und Bildhauerei aufgehoben und nur noch unter dem Obergriff Bildende Kunst weiter geführt. So wurde das Stipendium geöffnet auch für Künstler, die sich in diesen beiden Kategorien nicht wiederfanden wie beispielsweise Performance- oder Installations-Künstler.

Ganz aktuell – seit Anfang August – hat der Künstler Nico Pachali das Stipendium angetreten. Er wurde 1988 in Gera geboren. Von 2012 bis 2017 studierte er Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. 2017 erhielt er sein Diplom. Von 2017 bis 2018 war er Meisterschüler von Thomas Rentmeister.

Klebeband als Material

Pachali forscht und experimentiert im Raum mit den Eigenschaften und der Beschaffenheit von transparentem Klebeband als sein hauptsächlich verwendetes, und dabei immer mehr Papier ablösendes Material, heißt es dazu von der Gemeinde Stuhr. Er nutzt selbst hergestellte Klebebandpapiere als Grundlage für Schrift und Sprache, in Bezug auf seine eigenen Handlungen mit Raum und im Raum, als zeichnerisches Medium. Dabei werden Schrift und Zeichnung als vollkommen gleichwertig betrachtet und in Verknüpfung mit Raum gedacht.

Während seines Aufenthaltes in Heiligenrode möchte Nico Pachali seine Forschung mit dem sehr experimentellen, auf den jeweiligen Raum bezogenen Prozess intensiv und uneingeschränkt fortsetzen und sich auf den Raum und das Umfeld einlassen. Die Eigenschaften von transparentem Klebeband sollen weiter erforscht werden und in Bezug auf Transparenz, Überlagerung, Überlappung, Lesbarkeit und Unlesbarkeit, Faltbarkeit, Transformationsfähigkeit die Möglichkeiten von Schrift und Sprache als zeichnerische Elemente vertieft werden. Zudem möchte er an einer Reihe von Künstlerbüchern aus Klebeband arbeiten und die Schrift und Sprache als Grundlage für Handlungen im Raum nutzen und weiter erforschen.

Ab November kommt dann Christian Retschlag als zweiter Künstler nach Heiligenrode, wo derzeit die Künstlerin Esra Oezen ihre Abschlussausstellung „und man ist plötzlich Teil des Ganzen“ vorbereitet. Sie wird am Sonnabend, 8. September, um 15 Uhr in Heiligenrode, An der Wassermühle 5–10, eröffnet.